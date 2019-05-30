مسؤول أمريكي: "هواوي" قد تلعب دورا في الحوار بين واشنطن وبكين إذا أوقفت تعاونها مع إيران

أعلن مارك شورت، رئيس مكتب نائب الرئيس الأمريكي، أن شركة "هواوي" الصينية العملاقة قد تلعب دورا في المفاوضات الجارية بين واشنطن وبكين، لكن شريطة أن تتخلى عن تعاونها مع إيران.

إقرأ المزيد

وجاء تصريح شورت، أمس الأربعاء في حديث إلى قناة CNBC، بخصوص الشركة الصينية التي تواجه اتهامات في الولايات المتحدة لتعاونها المزعوم مع طهران، علاوة على اتهام واشنطن لها بأنها تشكل خطرا على أمنها القومي بسبب صلاتها بالحكومة الصينية.

ورجح شورت إمكانية أن تصبح "هواوي" جزءا من صفقة تجارية مستقبلية بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الشركة العملاقة تابعة بالكامل تقريبا إلى الحزب الشيوعي الصيني.

وقال المسؤول إن سبب فرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على "هواوي" هو مساعدة الشركة لحكومة إيران بتكنولوجيات، مضيفا: "عليهم وقف هذه التصرفات ووقف التعاون مع إيران فورا إذا أرادوا في الواقع العمل مع الولايات المتحدة".

وأعرب شورت على قناعته بأن تعاون "هواوي" مع إيران لا يقل خطورة عن التهديد المزعوم الذي تشكله الشركة الصينية على الأمن القومي الأمريكي.

في غضون ذلك، واصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجومه على "هواوي"، ووصفها، في حديث إلى قناة "فوكس نيوز"، بأنها "أداة بيد الحكومة الصينية".

المصدر: CNBC + The Hill