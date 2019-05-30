شويغو أول وزير دفاع أجنبي يزور مقر قيادة القوات البرية اليابانية (صور)

اطلع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، على مركز قيادة العمليات القتالية التابعة لجيش البر الياباني في مدينة أوساكا.

ويعتبر شويغو أول وزير دفاع أجنبي يزور هذا الجهاز التابع للجيش الياباني، والذي تم تأسيسه في مارس العام الماضي، ضمن القيادة المركزية لقوات الرد السريع.

ويُوكل لهذا الجهاز تنظيم وإدارة المهام المسندة إلى القوات البرية في وقت السلم والحرب.

وتضم مدينة أساكا الواقعة بشمال غربي العاصمة طوكيو، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 91 هكتارا، بالإضافة إلى مقر هذا الجهاز، تضم أيضا مركز قيادة عمليات قوات الدفاع الذاتي، والعديد من المقرات والمنشآت العسكرية الأخرى.

RT

RT

RT

المصدر: RT