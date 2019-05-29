الأمم المتحدة تحث تركيا على الإفراج عن سجينين على صلة بغولن

حثت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنقرة على الإفراج عن شخصين احتجزتهما للاشتباه بأنهما على صلة برجل الدين المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء الانقلاب عام 2016.

وقالت اللجنة في تقرير أعدته عن قضية الرجلين إن السلطات التركية انتهكت حرية الرجلين التركيين وأمهلت أنقرة 180 يوما للالتزام بحكمها.

وجاء في تقرير اللجنة: "طرف الدولة ملزم.. بإطلاق سراح رافعي (الدعوى) وتقديم تعويضات كافية لهما عما عانياه من انتهاكات".

وأشارت اللجنة إلى أن عضوية تركيا في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان تلزمها بالتحرك.

والرجلان اللذين تحتجزهما السلطات التركية، هما الأكاديمي عصمت أوتشيليك والمدير المدرسي تورجاي كارامان، وسلمتهما ماليزيا لتركيا في 2017، واتهمتهما السلطات بأنهما على صلة بتنظيم "فيتو" التابع لغولن الذي يقيم في الولايات المتحدة.

وزجت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأكثر من 77 ألف شخص في السجون على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو عام 2016.

المصدر: رويترز