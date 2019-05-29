زوجة نتنياهو تعقد صفقة مع النيابة العامة بخصوص تهم موجهة إليها

أفادت تقارير إعلامية بأن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، توصلت إلى اتفاق مع النيابة العامة بشأن اتهامات لها بالاحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع أثمان مئات وجبات الطعام.

وذكرت التقارير أن زوجة نتنياهو، وافقت في إطار الاتفاق على إعادة مبلغ 45 ألف شيقل (12440 دولارا) للدولة، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ 10000 شيقل (2770 دولارا).

وستعترف سارة بحسب التقارير بالتهمة المخففة نسبيا حول استغلال خطأ ارتكبه شخص آخر، فيما سيتطلب الاتفاق موافقة المحكمة.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد امتنع متحدثون من إدارة المحكمة ووزارة العدل الإسرائيلية وعائلة نتنياهو عن التعليق على التقارير.

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وقد وجهت الاتهامات إلى سارة نتنياهو في يونيو 2018، بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبلغ 100 ألف دولار، لقاء أثمان وجبات طعام، والتصريح كذبا بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

ووفق ما ورد في عريضة الاتهام، طلبت سارة نتنياهو وعائلتها وضيوفها في الفترة ما بين عامي 2010 و2013 وعن طريق الاحتيال مئات وجبات الطعام الجاهزة من مجموعة متنوعة من المطاعم في القدس.

ونفت سارة نتنياهو (60 عاما) أمام المحكمة ارتكاب أي مخالفات.

وواجهت زوجة رئيس الوزراء أيضا شبهات بسوء معاملة الموظفين، ومنحت المحكمة في عام 2016 تعويضات بقيمة 47,000 دولار لمدبرة منزل سابقة كانت اتهمت سارة وزوجها بإهانتها بشكل متكرر في مكان عملها.

المصدر: أ ف ب