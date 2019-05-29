هآرتس: الجيش الإسرائيلي يمنح الحماية الكاملة لجنوده

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الادعاء العسكري في إسرائيل، منح الحماية الكاملة لجنود الجيش الإسرائيلي، ممن تورطوا في قتل الفلسطينيين خلال مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية.

وقالت الصحيفة، في خبر نشر الأربعاء على موقعها الإلكتروني، إن "ذلك يأتي عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام في المحاكم العسكرية أو المدنية".

وأظهر تقرير الادعاء العام العسكري الإسرائيلي لعام 2018، أن "القادة والجنود في الوحدات الميدانية، والاستخبارات والسايبر، دربوا على سيناريوهات طلب منهم خلالها إظهار الوعي بالنتائج القانونية لأفعالهم".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ضباطا وأفراد احتياط دربوا بشكل خاص في الوحدات الميدانية التابعة للجيش الإسرائيلي العام الماضي لتقديم محاضرات وتنظيم ورش عمل حول التداعيات القانونية لأعمال الجيش.

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ونقلت الصحيفة عن المدعي العسكري الإسرائيلي شارون أوفيك، قوله، إن "أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطينيا فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية".

ووفقا لتقرير نشره مؤخرا المدعي العام العسكري في إسرائيل، فقد وسع الأخير نطاق أنشطته للتعامل مع الدعاوى القضائية المتوقع رفعها ضد كبار مسؤولي الدفاع والجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في الاشتباكات على طول السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وشددت الصحيفة، على أن النيابة العسكرية مسؤولة عن مراجعة التحقيقات في الأحداث التي وقعت خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014، قبل قرار محتمل من المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الأحداث، وكذلك مراجعة كافة الحوادث على طول الحدود مع القطاع منذ مارس 2018.

المصدر: وكالات