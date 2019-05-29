أردوغان يجدد دعوته لترامب لتشكيل مجموعة عمل بشأن "إس-400"

اتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة العشرين، التي ستعقد في اليابان يومي 28 و29 يونيو المقبل.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن أردوغان جدد خلال الاتصال الهاتفي مع ترامب، العرض التركي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة، بشأن منظومة الدفاع الروسية "إس-400" التي تعتزم أنقرة شراءها.

من جهة أخرى، رحب أردوغان بإلغاء الرسوم الإضافية على قطاع الصلب في تركيا، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يحقق هدف التجارة الثنائية، البالغ 75 مليار دولار بين البلدين.

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وحذرت الولايات المتحدة أنقرة من إمكانية استبعادها من مشروع "إف 35"، في حال أصرت على شراء منظومة "إس-400" الروسية، لكن تركيا أكدت أكثر من مرة أنها لن تتخلى عن خططها لشراء الصواريخ الروسية، وأعلنت أن الدفعة الأولى منها ستصل إلى البلاد في يوليو المقبل.

من جهتها، تؤكد الولايات المتحدة أن الصواريخ الروسية لا تتوافق مع معايير حلف الناتو، وتهدد أنقرة بالعقوبات على امتلاكها لها، وقالت مرارا إن بإمكانها تأخير أو إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها من طراز "إف 35" لتركيا.

تجدر الإشارة، إلى أن تركيا مشاركة في برنامج الولايات المتحدة لتصميم وإنتاج هذه المقاتلات، وصرحت أنقرة بأن "إس-400" لا تشكل تهديدا لمنظومات مقاتلات "إف 35" لدى تشغيلها ضمن منظومة الدفاع الجوي التركية.

المصدر: رويترز+ وكالات