ريابكوف لـ"RT": الولايات المتحدة تبث جوا سلبيا حول إيران لكنها لن تستسلم

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في حديث لـ"RT"، أن الإدارة الأمريكية تبث "جوا سلبيا" حول إيران، فيما اعتبر أن الجمهورية الإسلامية لن تستسلم للولايات المتحدة.

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وقال ريابكوف، في حديث خاص لقناة "RT" ضمن برنامج "نيوزميكر"، اليوم الأربعاء: "واشنطن تبث جوا سلبيا حول طهران، ويجب علينا أن نسعى لخفض التوتر".

وأوضح ريابكوف، الذي يزور حاليا طهران: "قدما اقتراحاتنا للإيرانيين بضرورة تجنب تدمير ما تبقى من الاتفاقات، وأهمية الحفاظ على ماهية الاتفاق النووي ودور إيران المحوري في ذلك".

واعتبر أن "الولايات المتحدة ليست قادرة على دفع إيران للاستسلام"، مشيرا إلى ترحيب موسكو بتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد تراكب، حول الاستعداد للحوار مع إيران.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن "تعزيز القوات الأمريكية في الخليج قد يكون هدفه الضغط سياسيا على إيران وليس شن الحرب".

وفيما يخص الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز من قبل إيران، شدد ريابكوف على أن روسيا تنطلق من ضرورة احترام القوانين الدولية حول حرية الملاحة فيما يخص مثل هذه المسائل، مشيرا إلى ضرورة عدم المبالغة في تصريحات إيران بهذا الشأن.

كما أشار ريابكوف إلى أن روسيا ترحب بالمقترح الإيراني حول إبرام معاهدة عدم الاعتداء مع دول الخليج العربية في ظل تصعيد التوتر في المنطقة، معتبرا أن هذا الإجراء ضروري لخفض التوتر، ولفت إلى أن موسكو ستعمل على دعم هذه المبادرة.

المصدر: RT