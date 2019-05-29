قالت وزارة الخارجية التركية إن تقرير الاتحاد الأوروبي، في إطار تقييمه لجهود أنقرة للانضمام إليه، يعكس "الصراع الأوروبي"، مؤكدة أنه من المستحيل أن تقبل تركيا انتقاداته غير العادلة.

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وقال نائب وزير الخارجية التركي، فاروق كايماكشي، اليوم الأربعاء، إن تقرير الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، لا يقيم بدقة الوضع الحالي في البلاد، ولا يمكن قبول النقد غير العادل الذي يقدمه.

وتابع كايماكشي، أن تركيا ستلحظ بعناية الانتقادات البناءة في التقرير، مضيفا أن أنقرة تتوقع من حلفائها الأوروبيين دعم حربها ضد التهديدات الأمنية.

وانتقد الاتحاد الأوروبي تركيا بشدة، على مجموعة من القضايا تتعلق بحقوق الإنسان والسياسة والقضاء والاقتصاد، معتبرا أن أنقرة لم تلتزم بتوصياته.

وقال الاتحاد في تقريره، اليوم الأربعاء، إن الحكومة التركية تضيق حرية التعبير واتخذت إجراءات سياسية "أثرت سلبيا" على الاقتصاد وعمل القضاء.

المصدر: رويترز