برلمان لاتفيا ينتخب رئيسا جديدا للبلاد

انتخب برلمان لاتفيا اليوم الأربعاء من المحاولة الثانية، إيغلاس ليفيتس القاضي في محكمة الاتحاد الأوروبي، رئيسا جديدا للجمهورية.

ونال ليفيتس دعم 61 نائبا خلال تصويت مفتوح تنافس فيه مع يوريس يانسونس أمين المظالم في لاتفيا، والبرلماني ديديس شميتس.

وللفوز بمنصب الرئيس، يجب على المرشح الحصول على تأييد 51 برلمانيا على الأقل من أصل 100.

إقرأ المزيد

ولاتفيا، جمهورية برلمانية ولا يتمتع فيها رئيس البلاد بأي سلطات حقيقية، ويؤدي فقط مهام رسمية وفخرية.

المصدر: "نوفوستي"