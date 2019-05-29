اعتبر رئيس إيران حسن روحاني أن صفقة القرن ستكون هزيمة القرن لداعميها، ورأى أن زمن الحجارة ولّى وحل زمن الصواريخ بالصواريخ، والمعيار لطهران أفعال أمريكا وليس أقوالها المتناقضة.

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وشدّد الرئيس الإيراني على أن "زمن الحجارة ولّى والشعب الفلسطيني يرد اليوم على الصواريخ بالصواريخ، وصفقة القرن ستكون هزيمة القرن لداعميها".

وقال روحاني اليوم الأربعاء إن "القدس رمز المقاومة لدى المسلمين وإسرائيل رمز المعتدين في العالم".

وأكّد الرئيس الإيراني ​على​ أن بلاده "لن تتخلى عن القدس ​والشعوب المضطهدة في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "معيار طهران ​أفعال الولايات المتحدة وقراراتها التنفيذية وليس تصريحاتها وأقوالها المتناقضة".

وكشف روحاني عن أن "طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوح في حال التزمت بتعهداتها الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة(الاتفاق النووي)"، مضيفا أن "الطريق أمام الولايات المتحدة سيكون سالكا في حال رفع جميع العقوبات عن طهران".

وأوضح أن "صمود إيران جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر تصريحات متناقضة"، لافتا إلى أن "العقوبات الأمريكية استهدفت الشعب الإيراني لا النظام وشعبنا عانى كثيرا خلال شهر رمضان".

المصدر:RT