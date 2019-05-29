عثر اليوم على محمد خرسند إمام مسجد مدينة كازرون في محافظة فارس جنوبي إيران مقتولا أمام منزله طعنا، بعد إحيائه شعائر ليلة القدر.

وأفاد مراسلنا في طهران بأنه تم نقل خرسند إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرا بالطعنة.

وأشار إلى أن الحادث وقع حين عودة خرسند من إحياء ليلة القدر عند الساعة الثالثة والنصف فجرا بالتوقيت المحلي.

وذكرت قوى الأمن الداخلي في محافظة فارس، أنه تم الكشف عن القاتل وأنها ألقت القبض عليه.

RT

RT

المصدر: RT