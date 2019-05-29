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اغتيال إمام مسجد في إيران عقب انتهائه من إحياء شعائر ليلة القدر (صور)

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اغتيال إمام مسجد في إيران عقب انتهائه من إحياء شعائر ليلة القدر (صور)
Reuters Mohammad Ismail
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عثر اليوم على محمد خرسند إمام مسجد مدينة كازرون في محافظة فارس جنوبي إيران مقتولا أمام منزله طعنا، بعد إحيائه شعائر ليلة القدر.

وأفاد مراسلنا في طهران بأنه تم نقل خرسند إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرا بالطعنة.

وأشار إلى أن الحادث وقع حين عودة خرسند من إحياء ليلة القدر عند الساعة الثالثة والنصف فجرا بالتوقيت المحلي.

وذكرت قوى الأمن الداخلي في محافظة فارس، أنه تم الكشف عن القاتل وأنها ألقت القبض عليه.

اغتيال إمام مسجد في إيران عقب انتهائه من إحياء شعائر ليلة القدر (صور)
RT
اغتيال إمام مسجد في إيران عقب انتهائه من إحياء شعائر ليلة القدر (صور)
RT
اغتيال إمام مسجد في إيران عقب انتهائه من إحياء شعائر ليلة القدر (صور)قاتل إمام جامع كازرون الإيراني

المصدر: RT

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