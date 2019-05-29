موسكو تبحث مع طهران سبل إنقاذ الاتفاق النووي

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، مع مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران آخر المستجدات في ما يحيط بالاتفاق النووي.

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ووصل نائب وزير الخارجية الروسي إلى طهران اليوم الأربعاء لبحث مصير ومستقبل الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي وقعته طهران وسداسية الوسطاء الدوليين.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن زيارته إلى طهران تهدف إلى التشاور مع المسؤولين الإيرانيين حول مآلات الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه في 5 مايو 2018 وإعادتها فرض عقوبات غير مسبوقة على إيران.

وأعلن ريابكوف سابقا أن روسيا تدعو إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المشتركة لمتابعة تطبيق الاتفاق النووي.

وأوصى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجانب الإيراني مؤخرا بالتمسك بهذا الاتفاق، وعدم الإخلال ببنوده ومندرجاته، لأن العالم سينسى وقتذاك أن الولايات المتحدة هي أول من تجاهلته وانسحبت منه، وسيحمل طهران مسؤولية ذلك وتبعاته.

المصدر:RT