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مقتل عسكري إيراني في اشتباكات مع مسلحين أكراد قرب الحدود مع تركيا

أخبار العالم

مقتل عسكري إيراني في اشتباكات مع مسلحين أكراد قرب الحدود مع تركيا
Reuters Atef Hassan
الحدود الإيرانية- أرشيف
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قتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني بمحافظة جالداران بإقليم أذربيجان غرب البلاد على الحدود مع تركيا.

وأشار مراسلنا إلى أن الاشتباك وقع أثناء محاولة جماعة مسلحة من "العمال الكردستاني" التسلل إلى داخل إيران.

وتمتد الحدود بين تركيا وإيران لمسافة تزيد عن 500 كم من الشمال إلى الجنوب، وتقطن مناطق الجانب التركي من الحدود أغلبية كردية.

مقتل عسكري إيراني في اشتباكات مع مسلحين أكراد قرب الحدود مع تركيا

المصدر: RT

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