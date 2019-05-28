منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعلق على توقيف رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا"

علقت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على احتجاز رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" مارات قاسم، في مطار فيلنيوس في ليتوانيا، مؤكدة ضرورة تسهيل عمل الصحفيين.

وكتب ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام أرليم ديسير في موقع تويتر: "كما أفهم، أن الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحتاج إلى تسهيل حركة الصحفيين في المنطقة".

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من جانبه، دان رئيس اتحاد الصحفيين في روسيا فلاديمير سولوفيوف في حديث مع RT، اعتقال رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" مارات قاسم.

وقد وصل رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" مارات قاسم في وقت سابق إلى العاصمة الليتوانية في رحلة عمل، وعند مغادرته لم يسمح له بالصعود إلى الطائرة.

ونقلت الوكالة عن قاسم أن اعتقاله جاء بحجة "تهديد الأمن القومي لليتوانيا"، مشيرة إلى أنه حصل على قرار بمنعه من دخولها مدة 5 سنوات.

المصدر: نوفوستي