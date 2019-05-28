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خامنئي يجري تغييرات في قيادة القوات الجوية

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خامنئي يجري تغييرات في قيادة القوات الجوية
فارس
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي
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أصدر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مرسومين بتعيين قائدين أحدهم لـ "مقر خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي، والآخر قائدا للقوات الجوية في الجيش الإيراني.

وأوضح مراسل RT في إيران أن المرسوم الأول قضى بتعيين اللواء عبد الرحيم موسوي قائدا لـ "مقر خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي مع الإبقاء على منصبه قائدا للجيش الإيراني. وفي المرسوم الثاني، أمر خامنئي بتعيين العميد علي رضا صباح أحمد قائدا لقوات الدفاع الجوي.

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وذكر خامنئي أن هذه التعيينات الجديدة تأتي لتعزيز جهوزية القوات وتحديث الأدوات والمعدات، والتحضير والاستعداد، وذلك باستخدام أساليب الدفاع المختلفة في تعاون فعال مشترك مع قاعدة الدفاع الجوي لـ "مقر خاتم الأنبياء".

المصدر: وكالات إيرانية

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