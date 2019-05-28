أفاد مراسلنا في إيران بمقتل زوجة عمدة طهران السابق محمد علي نجفي بطلق ناري شمالي العاصمة.

وقال محمد على نجفي إن زوجته الثانية ميترا قتلت برصاصة في منزلها في حي سعادت آباد في طهران.

وأيد رئيس المحكمة الجنائية في طهران محمد شهريارى خبر مقتل زوجة نجفي غير أنه لم يشير إلى الفاعل أو أي تفاصيل أخرى حول الحادثة.

📌آمبولانس حامل #میترا_استاد همسر دوم #محمدعلی_نجفی در حال خروج از ساختمان محل وقوع قتل. ۷ ساعت پس از حادثه/عکس از امیرحسین خواجوی pic.twitter.com/kmmjteMCFx — روزنامه شهروند (@shahrvand_paper) ٢٨ مايو ٢٠١٩

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مصدر مطلع، أن عمدة طهران السابق محمد علي نجفي هو المتهم الأول بقتل زوجته، والتحقيقات جارية لاعتقاله.

وفي أغسطس 2017 انتخب محمد على نجفي، عمدة لطهران، واستقال من المنصب في أبريل 2018، وأعزى الاستقالة لأسباب صحية وراء قراره.

همسر دوم محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران با شلیک گلوله در خانه‌اش واقع در سعادت‌آباد تهران به قتل رسید. pic.twitter.com/rRJhlWIlpe — امید توشه (@tousheh) ٢٨ مايو ٢٠١٩

المصدر: وكالات