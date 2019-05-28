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مقتل زوجة عمدة طهران السابق برصاص مجهول (صورة)

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مقتل زوجة عمدة طهران السابق برصاص مجهول (صورة)
AP Ebrahim Noroozi
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أفاد مراسلنا في إيران بمقتل زوجة عمدة طهران السابق محمد علي نجفي بطلق ناري شمالي العاصمة.

وقال محمد على نجفي إن زوجته الثانية ميترا قتلت برصاصة في منزلها في حي سعادت آباد في طهران.

وأيد رئيس المحكمة الجنائية في طهران محمد شهريارى خبر مقتل زوجة نجفي غير أنه لم يشير إلى الفاعل أو أي تفاصيل أخرى حول الحادثة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مصدر مطلع، أن عمدة طهران السابق محمد علي نجفي هو المتهم الأول بقتل زوجته، والتحقيقات جارية لاعتقاله.

وفي أغسطس 2017 انتخب محمد على نجفي، عمدة لطهران، واستقال من المنصب في أبريل 2018، وأعزى الاستقالة لأسباب صحية وراء قراره.

مقتل زوجة عمدة طهران السابق برصاص مجهول (صورة)عمدة طهران السابق وزوجته

المصدر: وكالات

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