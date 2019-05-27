البرلمان النمساوي يصوت لصالح حجب الثقة عن المستشار كورتس وحكومته

صوت المجلس الوطني النمساوي، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، لصالح حجب الثقة عن مستشار النمسا، سيباستيان كورتس، وحكومته، على خلفية الفضيحة حول نائبه السابق، هاينتس كريستيان شتراخيه.

وحظي هذا القرار بدعم أغلبية أعضاء المجلس الوطني وصوت لصالحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (52 نائبا) وحزب الحرية النمساوي (51 نائبا) وحزب JETZT، الذي يمثله 7 نواب، لتصبح هذه السابقة هي الأولى في تاريخ البلاد الجديد، منذ تأسيس جمهورية النمسا في العام 1945، لإعلان البرلمان حجب الثقة عن المستشار.

وسيواصل كورتس وأعضاء حكومته تولي مناصبهم رسميا حتى إعلان الرئيس الفيدرالي النمساوي، ألكسندر فان در بيلين، إقالتهم من مناصبهم وفقا لقرار المجلس الوطني المسؤول عن مثل هذه الإجراءات في البرلمان.

يتبع...