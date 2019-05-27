إخلاء محطة القطارات الشمالية في بروكسل بعد إنذار بوجود قنبلة

قامت الشرطة البلجيكية بإخلاء محطة القطارات الشمالية بالعاصمة بروكسل إثر تلقيها بلاغا بوجود قنبلة.

وأوضحت الشرطة أن التدابير المتخذة "عادية" وتتخذ "كل مرة عند تلقي الإنذار للتحقق منه".

Bomb threat in the train station beside my work. Brussel noord. Pray for me. pic.twitter.com/ybx4NG6fMW — Davos (@Gobias___) May 27, 2019

من جانبها، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية SNCB عبر "تويتر" أن القطارات لا تتوقف في المحطة الشمالية حاليا "بسبب خطر وجود قنبلة".

En raison d'une alerte à la bombe les trains ne s'arrêtent pour l'instant pas en gare de Bruxelles-Nord. Veuillez suivre les ordres des autorités sur place. #SNCBpic.twitter.com/BmcddEtg2M — SNCB (@SNCB) May 27, 2019

وبسبب إخلاء مبنى المحطة الشمالية والذي تقع فيه مكاتب تابعة لمديرية النقل المحلية، اضطرت السلطات إلى إيقاف الحركة عبر أنفاق الطرق في المدينة مؤقتا، "لأسباب أمنية".

المصدر: وكالات