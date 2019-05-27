رائحة الشاورما "تزكم" أنف الرئيس الأوكراني المنتخب

فوجئ رواد شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة تقديم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي التهنئة لسكان العاصمة كييف بمناسبة عيد تأسيس المدينة.

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وفي تهنئته، كتب الرئيس الأوكراني على صفحته في "فيسبوك"، أن "كييف تتميز بشكلها الحالي بفضل رائحة أزهار الزيزفون ورائحة الشاورما قرب محطات مترو الأنفاق".

وأثارت هذه المقارنة الغريبة ردود فعل متباينة وتعليقات غاضبة في شبكات التواصل، فعلى سبيل المثال كتبت Olesya Naumovska: "شاورما؟ لقد ولدت وترعرعت في كييف... مدينة الكاتدرائيات الجميلة وأشجار الكستناء. مدينة السعادة والحزن، مدينة الثورات والحرية والانتصارات! ما شأن الشاورما في كل ذلك؟".

وقالت تامارا بوبكو: "تتميز كييف بكاتدرائية القديسة صوفيا وليس بالشاورما، وبرنامج "الحي" التلفزيوني الهابط".

وجاء في تعليق سيرغي بالامارتشوك: " أنا كأحد سكان كييف، أشعر بالإهانة بسبب هذا الوصف للمدينة. رائحة الشاورما عند المترو؟ هل أنت جاد في كلامك؟".

ومع ذلك، فإن البعض، على العكس من ذلك، أعربوا عن تقديرهم لتهنئة زيلينسكي، فعلى سبيل المثال قالت إحدى المدونات: "يا لها من كلمات جميلة، وكم تتضمن من الحب والدفء الكثير تجاه مدينتنا".

وبشكل تقليدي، يجري الاحتفال بـ"يوم كييف" يوم الأحد الأخير من شهر مايو من كل عام.

المصدر: نوفوستي