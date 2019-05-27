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مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا وكوبا

ترامب: طوكيو مهتمة بشراء 105 مقاتلات F-35

أخبار العالم

ترامب: طوكيو مهتمة بشراء 105 مقاتلات F-35
Reuters
مقاتلة امريكية من طراز " F-35"
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اليابان تتطلع لشراء عشرات الطائرات الحربية الأمريكية الحديثة.

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وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "تؤيد الولايات المتحدة جهود اليابان لتعزيز إمكانياتها وقدراتها الدفاعية".

وأشار ترامب، إلى أن بلاده قامت في الأشهر الأخيرة بتسريع عملية تسليم عدد كبير من الأسلحة الدفاعية الأمريكية إلى اليابان.

وأضاف: "في 2018 كانت اليابان بين المشترين الرئيسيين للأسلحة من الولايات المتحدة، وأعلنت للتو عزمها على شراء 105 مقاتلات من طراز F-35".

المصدر: نوفوستي  




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