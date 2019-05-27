أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن زيارته التى أدّاها السبت لبغداد، ولقاءاته بالقيادات السياسية العراقية اكتسبت أهمية كبيرة للبلدين، ووصفها بـ"البناءة".

ونشر ظريف صورا على "تويتر" وكتب: "في العراق... حيث عقدت اجتماعات بناءة وموضوعية مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقيادة ائتلافين برلمانيين في هذا البلد".

In #Iraq, where I've held substantive and productive meetings with the President, PM, Speaker, FM & leadership of two parliamentary coalitions.

Proposed regional non-aggression pact: #NeighborsFirst. pic.twitter.com/wP752viSAb — Javad Zarif (@JZarif) ٢٦ مايو ٢٠١٩

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يشار إلى أن ظريف قام مؤخرا بجولات عديدة شملت روسيا وتركمانستان والهند واليابان والصين وباكستان، وذلك في ظل التوتر المتزايد بين طهران وواشنطن وموجات التصعيد بين الطرفين.

المصدر: وكالة "فارس"