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مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا وكوبا

ظريف: زيارتنا للعراق ولقاء قياداته كانت بناءة

أخبار العالم

ظريف: زيارتنا للعراق ولقاء قياداته كانت بناءة
Reuters KHALID AL-MOUSILY
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن زيارته التى أدّاها السبت لبغداد، ولقاءاته بالقيادات السياسية العراقية اكتسبت أهمية كبيرة للبلدين، ووصفها بـ"البناءة".

ونشر ظريف صورا على "تويتر" وكتب: "في العراق... حيث عقدت اجتماعات بناءة وموضوعية مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقيادة ائتلافين برلمانيين في هذا البلد".

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يشار إلى أن ظريف قام مؤخرا بجولات عديدة شملت روسيا وتركمانستان والهند واليابان والصين وباكستان، وذلك في ظل التوتر المتزايد بين طهران وواشنطن وموجات التصعيد بين الطرفين.

المصدر: وكالة "فارس"

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