ترامب أول زعيم أجنبي يلتقيه إمبراطور اليابان الجديد

استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو في قصره في طوكيو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليكون الرئيس الأمريكي بذلك أول زعيم أجنبي يلتقيه ناروهيتو منذ اعتلائه العرش مؤخرا.

وتم فرش السجاد الأحمر أمام قصر الإمبراطور، واصطفت ثلة من حرس الشرف لتحية الرئيس الأمريكي وعزفت الفرقة الموسيقية النشيد الوطني للبلدين.

ورحب إمبراطور اليابان والإمبراطورة ماساكو والرئيس الأمريكي وعقيلته ميلانا برجال الدولة في اليابان، ثم توجهوا إلى القصر.

وفي المساء ستقام مأدبة عشاء في القصر الإمبراطوري على شرف الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له.

واعتلى الإمبراطور ناروهيتو العرش في 1 مايو الجاري، وهو أول إمبراطور ياباني يتلقى تعليمه خارج البلاد، حيث درس في جامعة أوكسفورد البريطانية، فيما تخرجت زوجته ماساكو من جامعة هارفارد.

المصدر: نوفوستي