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موسكو: لا نرى عقبات أمام تطوير باكستان لبرنامجها الصاروخي بشروط

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موسكو: لا نرى عقبات أمام تطوير باكستان لبرنامجها الصاروخي بشروط
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
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أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لا ترى أي عقبات أمام تطوير باكستان لبرنامجها الصاروخي ، ولكن بما يتوافق مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وقال ريابكوف: "يجب على الدول التي تطور برامج الصواريخ الخاصة بها أن تعمل وفقا للالتزامات الدولية ذات الصلة. لا نرى عقبات أمام تطوير باكستان لبرنامج الصواريخ الخاص بها".

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ووفقا له، فإن هناك بعض أنظمة التصدير والرقابة التي تتبعها الدول، وهناك التزامات في إطار الوثائق الموقعة، قائلا: "نحن ضد الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد الموقف، بما في ذلك في منطقة حساسة مثل جنوب آسيا، لكن في هذه الحالة نعتقد أن لكل دولة الحق السيادي في ضمان أمنها".

وقد أجرت باكستان يوم الخميس تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ "شاهين 2" أرض - أرض الباليستي، قادر على حمل رؤوس نووية، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الباكستانية.

المصدر: نوفوستي

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