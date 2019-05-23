أعلن الجيش الباكستاني عن نجاحه في إطلاق صاروخ باليستي "أرض-أرض" قادر على حمل رأس نووي، في إطار تعزيز قدرات البلاد الدفاعية.

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وكتب المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور على "توتير" اليوم: "تم إجراء تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (شاهين-2) قادر على حمل رأس نووي أو رأس حربي عادي وإصابة هدفه على بعد 1500 كيلومتر".

Successful training launch of surface to surface ballistic missile Shaheen-II conducted. Capable of carrying both conventional & nuclear warheads upto a range of 1500 KMs. Shaheen-II fully meets Pak’s strat needs towards maintenance of desired deterrence stability in the region. pic.twitter.com/I9t468wxnq — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 23 мая 2019 г.

وأوضح المتحدث أن هذا الصاروخ "يلبي أهداف باكستان الاستراتيجية في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

واختبرت باكستان للمرة الأولى هذا الصاروخ سنة 2004، ودخل صاروخ "شاهين-2" الخدمة في الجيش الباكستاني سنة 2014.

وأعلنت الهند أمس الأربعاء أنها اختبرت أسرع صاروخ عابر للقارات في العالم، نجح في إصابة هدف بري بعد إطلاقه من طائرة "سوخوي-30 إم كي آي" تم تعديلها خصيصا لهذا الغرض.

وتشهد العلاقة بين الهند وباكستان توترا ملحوظا يستمر منذ عقود، يصل أحيانا إلى حد الاشتباك بسبب خلافات متعددة، إلا أن قضية إقليم كشمير تبقى السبب الرئيس للنزاع الإقليمي بين البلدين.

المصدر: RT