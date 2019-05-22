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مقتل 6 أشخاص وجرح 200 باحتجاجات في جاكارتا بعد إعلان نتائج الانتخابات

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مقتل 6 أشخاص وجرح 200 باحتجاجات في جاكارتا بعد إعلان نتائج الانتخابات
Reuters ANTARA FOTO
الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في جاكارتا، إندونيسيا، 22 مايو 2019
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أعلن حاكم العاصمة الإندونيسية جاكارتا، اليوم الأربعاء، أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 200 آخرون في اضطرابات بالعاصمة، بعد إعلان نتائج الانتخابات.

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ونقلت وكالة رويترز عن الحاكم، أنيس باسويدان، لتلفزيون "تي في وان": "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب، نقلوا إلى 5 مستشفيات".

وأضاف: "عدد القتلى ستة".

وأشار إلى إن المستشفيات تجري تشريحا للجثث لتحديد سبب الوفاة.

وأظهر الفرز الرسمي لأصوات الناخبين في إندونيسيا، أمس الثلاثاء، أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بفارق مريح في الانتخابات، بينما رفض منافسه الاعتراف بالهزيمة، واحتشد أنصاره في العاصمة جاكارتا للاحتجاج على النتائج.

المصدر: رويترز

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