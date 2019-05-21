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بريطانيا.. المعارضة ترفض خطة ماي وتلميحات حول استبدالها

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بريطانيا.. المعارضة ترفض خطة ماي وتلميحات حول استبدالها
Reuters
خطة جديدة للبريكست
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توالت الردود على "الخطة الجديدة" التي طرحتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورفض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين "الخطة الجديدة" بشأن "بريكست"، وهو الذي كان أوقف سابقا المفاوضات مع الحكومة، معتبرا أنها وصلت إلى "طريق مسدود".

في غضون ذلك، قال نائب زعيم حزب إيرلندا الشمالية الداعم للحكومة، نايجل دودز، إن الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يتطلب رئيس وزراء آخر.

وأعرب دودز عن اعتقاده بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم، لكن قد يتطلب الأمر رئيس وزراء جديد، لافتا إلى أن الجميع يسألون "لماذا علينا أن نصوت لمقترح ماي، في حين لا نعرف من سيكون رئيس الوزراء المقبل".

وكانت ماي أعلنت، أن النواب البريطانيين سيتمكنون من التصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن "بريكست"، فقط بعد موافقتهم على مشروع قانون يتضمن كيفية تطبيق اتفاق الخروج.

المصدر: رويترز

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