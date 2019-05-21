رابتلي.. الأولى مشاهدة بين وسائل الإعلام الألمانية

تصدرت وكالة "رابتلي" للوسائط المتعددة قائمة القنوات الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب، بين جميع وسائل الإعلام في ألمانيا لشهر أبريل الماضي.

وتعد "رابتلي" للوسائط المتعددة وكالة تابعة لشبكة قنوات RT. وأنشئت "رابتلي"، الحاصلة على جوائز عالمية، عام 2013 على أسس مهنية رفيعة، تجمع بين الخبرات والتقنيات التلفزيونية الحديثة، من خلال طاقم يغطي مختلف مناطق العالم، ومقرها الرئيس برلين.

وتعليقا على تفوق الوكالة، علقت رئيسة تحرير قناة RT، والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان، في صفحتها على موقع "فيسبوك" بأنها في انتظار اتهامات جديدة للوكالة بـ "محاولة التدخل في الديمقراطية الغربية".

المصدر: RT