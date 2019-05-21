ناريشكين: سياسة واشنطن الخبيثة تعرقل بدء حوار بين المعارضة الفنزويلية والسلطة

أعرب مدير مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، عن اعتقاده بأن المعارضة في فنزويلا لن تتراجع عن محاولاتها لإسقاط حكم الرئيس نيكولاس مادورو.

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وقال ناريشكين للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "من البديهي أن الأزمة ستستمر والأرجح ألا تكون المحاولة (الانقلابية) الفاشلة للمعارضة هي الأخيرة".

وشدد مدير الاستخبارات الخارجية على أهمية مواصلة السلطات الشرعية في البلاد جهودها لتوحيد صفوف الشعب، مضيفا: "ينبغي أن تتحدث السلطة إلى المعارضة وأن تحاورها، ويجب البحث عن حلول وسط"، مضيفا أن "السياسة الخبيثة للولايات المتحدة إزاء هذا البلد تعرقل بناء مثل هذا الحوار، وهو أمر لا شك فيه".

وذكر ناريشكين أن إخفاقات السياسة الاقتصادية للسلطة الفنزويلية كانت من أبرز أسباب الأزمة السياسية الراهنة، مضيفا أن القوى الخارجية استغلت هذا الوضع و"صبت الزيت على النار".

ويوم 21 يناير، وسط احتجاجات على حكم مادورو، أعلن رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، اعترافها بغوايدو، فيما أكدت دول عدة، منها روسيا والصين، دعمها لمادورو كرئيس شرعي للبلاد.

كما شهدت فنزويلا، يوم 30 أبريل الماضي، محاولة انقلاب فاشلة شاركت فيها مجموعة من العسكريين وتم قمعها من قبل القوات الأمنية. وفي اليوم التالي، اتهم مادورو كولومبيا والولايات المتحدة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، مشيرا إلى أن معظم المشاركين في التمرد تم "خداعهم".

المصدر: إنترفاكس



