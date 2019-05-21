هولندا تلقي القبض على قائد بـ "جبهة النصرة" السورية

ألقت السلطات الهولندية القبض على قائد بتنظيم "جبهة النصرة" الإسلامية المتطرفة، وذلك على خلفية اتهامات بالإرهاب وارتكاب جرائم حرب في سوريا.

وأعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، أنه ألقي القبض على مواطن سوري (47 عاما)، يكنى بـ "أبو خضر"، في مدينة كابيله جنوب غربي هولندا، وذلك بعد تلقي أجهزة الأمن المحلية معلومات من ألمانيا حوله.

وأوضحت الشرطة أنه جرت في ألمانيا أيضا ست حملات تفتيش في وقت متزامن في إطار حملة منسقة.

وشاركت الشرطة الألمانية في التحقيقات بسبب حصولها على إفادات تدين السوري المشتبه في صلته بالإرهاب.

ووفقا للبيانات، فإن المشتبه به كان يقود كتيبة عرفت باسم "غرباء موحسن" بتنظيم "جبهة النصرة"، الفرع السوري من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، وذلك قبل إقامته في هولندا.

وذكرت وسائل إعلام أن "أبو خضر" الساكن في هولندا، طلب اللجوء سنة 2014، وقد حصل على الإقامة المؤقتة في هذا البلد. وكان التحقيق الجنائي ضده قد بدأ بناء على معلومات قدمتها الشرطة الألمانية التي حصلت على إفادات لشهود ضده.

وتم إيداع المشتبه به في الحبس الاحتياطي، وسيتم عرضه، يوم الجمعة المقبل، على قاضي التحقيق في محكمة مدينة لاهاي، المتخصصة في النظر في الجرائم الدولية ومن ضمنها جرائم الحرب.

المصدر: د ب أ + وسائل إعلام