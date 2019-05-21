روحاني: ترامب تراجع عن تهديداته بعدما نصحه مساعدوه بعدم خوض حرب ضد إيران

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تراجع عن تهديداته بعدما رأى وحدة "الأمة الإيرانية".

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ووصف روحاني، في خطاب بث مباشرة عبر التلفزيون الرسمي، الإدارة الأمريكية بمجموعة من "السياسيين المبتدئين بأفكار ساذجة"، قائلا إن ترامب تراجع عن تهديداته ضد طهران، بعدما نصحه مساعدون عسكريون بعدم خوض حرب مع الجمهورية الإسلامية.

وأضاف روحاني قائلا، إن "وحدة الأمة الإيرانية" غيرت قرار ترامب بشن الحرب، مؤكدا أنه لا يمكن للرئيس الأمريكي النيل من عظمة إيران، ولا يمكن لواشنطن أن تخضع طهران.

وشدد الرئيس الإيراني، على أن إيران لن تخضع أو تستسلم أمام الإملاءات والضغوط الأمريكية.

وأشار روحاني، يوم أمس الاثنين، إلى أن حكومته بحاجة إلى المزيد من السلطات من أجل مواجهة "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، لافتا إلى أنه يفضل المحادثات والدبلوماسية لتخفيف التوترات مع واشنطن، ولكن ليس في ظل الظروف الراهنة. وقال: "الظروف اليوم غير مناسبة للتفاوض وخيارنا هو المقاومة والصمود".

المصدر: RT+رويترز