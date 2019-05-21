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الدعاية الإسرائيلية تحشد العرب إلى صفها: نحن والعرب في قارب واحد!

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الدعاية الإسرائيلية تحشد العرب إلى صفها: نحن والعرب في قارب واحد!
IsraelArabic
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تواصل الدعاية الإسرائيلية الترويج لفكرة تقول إن العرب والإسرائيليين يواجهون خطرا واحدا يتمثل في إيران، تصور ذلك بطريقة فنية تغرس في الأذهان صورة تتجاهل تماما التناقضات بين الطرفين.

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وجسّد موقع "إسرائيل بالعربية" الرسمي هذه الفكرة في نشره رسما يصور العرب جميعهم في قارب عبر شخصيتين، إحداها للخليجيين، والأخرى للبقية، بجانب شخصية تمثل إسرائيل.

أما الهدف من هذه الدعاية، فيتمثل في مواجهة "القرش" الإيراني، الذي صوّره الموقع الدعائي الإسرائيلي على أنه الخطر الحقيقي الذي يهدد ركاب القارب من الإسرائيليين والعرب.

الدعاية الإسرائيلية بهذه الطريقة تقرأ المستجدات على الأرض بطريقتها الخاصة، وتجير التوتر الشديد بين بعض دول الخليج وإيران لصالحها، مستغلة إياه بطريقة حاذقة لتقول للعرب: إسرائيل ليست عدوتكم .. لا يوجد ما بيننا ما يدعو للقلق.. أنظروا هذا هو الوحش الذي يهددنا معا!

المصدر: RT

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