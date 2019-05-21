علي خامنئي قلق من "تآكل" اللغة الفارسية!

أبلغ المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أساتذة متخصصين في اللغة الفارسية وآدابها بأنه قلق على مصير اللغة الفارسية، ودعا إلى المحافظة عليها من التآكل.

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ونقلت وكالة أنباء "مهر" تأكيد خامنئي أمام حشد من أساتذة اللغة والأدب الفارسي والشعراء الشباب والرواد، على ضرورة المحافظة على "الهوية الوطنية في مواجهة الهويات الأجنبية".

ودعا المرشد الأعلى الإيراني في هذا الصدد "جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية إلى العمل على دعم وترويج اللغة الفارسية"، مشددا كذلك على ضرورة "الحفاظ على أصالة اللغة الفارسیة".

وأكد خامنئي في هذا اللقاء على أنه "من الضروري جدا الحفاظ على هویة الشعب، لأنه إذا أضاع أي شعب هویته فإنه سیزول ویندثر بقبضة الأجانب".

المصدر: مهر