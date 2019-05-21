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تحطم طائرة عسكرية في الولايات المتحدة

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تحطم طائرة عسكرية في الولايات المتحدة
Reuters Hamad I Mohammed
طائرة الهجوم الأمريكية AV-8B Harrier
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تحطمت طائرة هجومية من طراز "AV-8B Harrier" تابعة للقسم الثاني لمشاة البحرية الأمريكية، أمس الاثنين، في منطقة مدينة هيفلوك بولاية كارولينا الشمالية.

وجاء في بيان صدر عن قيادة القسم: "قذف الطيار نفسه بالمقعد المقذوف بنجاح. وتم نقله إلى مركز Carolina East الطبي بمدينة نيو بيرن لإجراء الفحص اللازم. ولم تصل إلينا حتى الآن أي معلومات حول وقوع ضحايا بين المدنيين أو إلحاق أي إصابات مادية".

ويجري حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي

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