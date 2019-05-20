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ترامب: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما يصبحون جاهزين واقتصادهم سيستمر بالانهيار

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ترامب: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما يصبحون جاهزين واقتصادهم سيستمر بالانهيار
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين سيتصلون بالولايات المتحدة اذا وعندما يصبحون جاهزين، مؤكدا أن الاقتصاد الإيراني مستمر بالانهيار. 

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" إن الإيرانيين "سيتصلون"، معربا عن أسفه حيال ما يواجهه الشعب الإيراني.

وأعرب ترامب عن ثقته في أن إيران سترغب ببدء محادثات قريبا.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رد على ترامب، قائلا إن الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران.

وتوعد الرئيس الأمريكي بأن يشكل بدء إيران قتالا مع الولايات المتحدة نهاية الجمهورية الإسلامية، محذرا من تداعيات التهديدات الموجهة لبلاده. وقال ترامب، في تغريدة نشرها، الأحد، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إذا أرادت إيران القتال فسيمثل ذلك نهايتها رسميا. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى!".

وعلى الرغم من استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تدل مؤشرات عدة صادرة عن البيت الأبيض في الأيام الماضية على أن ترامب لا يرغب في خوض نزاع عسكري مباشر مع الجمهورية الإسلامية، وسط أنباء عن خلاف كبير يدور في إدارة الرئيس حول طريقة التعامل مع هذه القضية، خاصة في ظل إصرار مستشار الأمن القومي، جون بولتون، على اتباع نهج أكثر تشددا مع طهران.

المصدر: RT

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