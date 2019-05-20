ألمانيا تنفق مبلغا قياسيا على اللاجئين

أنفقت الحكومة الألمانية خلال السنة المنصرمة أكثر من 25 مليار دولار لتسهيل عملية اندماج ما يفوق مليون لاجئ داخل البلاد، إلى جانب مصاريف تخص محاربة أسباب الهجرة.

وجاء في وثيقة حكومية ألمانية أعدتها وزارة المالية، أن هذا الرقم القياسي للإنفاق يمثّل زيادة بنسبة 11% عن السنة التي قبلها، والتي شهدت إنفاق 20.8 مليار يورو.

وأوضحت الوثيقة أن سبب زيادة هذه المصاريف يرجع إلى تكثيف ألمانيا للإجراءات الهادفة إلى إبقاء المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، وتحسين ظروف معيشتهم في البلدان التي قدموا منها.

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واستلمت 16 ولاية ألمانية 7.5 مليار يورو من الحكومة لتسهيل عملية إيواء واندماج مهاجرين قادمين من سوريا والعراق وأفغانستان، فيما خصصت الحكومة 7.9 مليار يورو لمحاربة "الأسباب الجذرية" للهجرة.

ومن المرتقب أن يناقش مجلس الوزراء الألماني التقرير الحكومي السنوي حول اللاجئين والاندماج، يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: رويترز