رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشددا على أن الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران.

وفي تغريدة عبر "تويتر" قال ظريف إن "ترامب مدفوعا بـ"الفريق ب"، يأمل في أن ينجز ما فشل الاسكندر (المقدوني) وجنكيز(خان) وغيرهما من المعتدين القيام به. الإيرانيون صمدوا آلاف السنين، بينما رحل المعتدون جميعا".

وأكد ظريف: " أن الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران".

وختم ظريف مخاطبا ترامب: "لا تهدد إيران.. احترمها وهذا سينفع!".

ويستخدم ظريف في تصريحاته دوما، مصطلح "فريق ب"، للدلالة على كل من بولتون (جون) مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبن سلمان (محمد) ولي العهد السعودي، وبن زايد (محمد) ولي عهد أبوظبي.

Goaded by #B_Team, @realdonaldTrump hopes to achieve what Alexander, Genghis & other aggressors failed to do. Iranians have stood tall for millennia while aggressors all gone. #EconomicTerrorism & genocidal taunts won't "end Iran". #NeverThreatenAnIranian. Try respect—it works! — Javad Zarif (@JZarif) May 20, 2019

وكان ترامب قد توعد بأن يشكل بدء إيران قتالا مع الولايات المتحدة نهاية للجمهورية الإسلامية، محذرا من تداعيات التهديدات الموجهة لبلاده.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها، الأحد، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إذا أرادت إيران القتال فسيمثل ذلك نهايتها رسميا. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى!".

تجدر الإشارة، إلى أن ظريف يعمد دائما للرد على تغريدات الرئيس الأمريكي، فقد أكد نهاية الأسبوع الفائت أن أمريكا "هي التي لا تعرف كيف تفكر، وأن الإيرانيين يعلمون كيف يفكرون منذ آلاف السنين"، وذلك ردا على كلام لترامب قال فيه إن "الإيرانيين لا يعرفون ماذا يجري حقا في ظل الأخبار المزيفة الموجودة".

المصدر: RT