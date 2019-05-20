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زيلينسكي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لأوكرانيا

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زيلينسكي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لأوكرانيا
Reuters VALENTYN OGIRENKO
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أدى الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية في قاعة البرلمان، لتعلن فيما بعد رئيسة المحكمة الدستورية توليه رسميا منصب رئيس البلاد.

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وأدى زيلينسكي القسم على كتابي الدستور الأوكراني والإنجيل، ورافقته إلى منصة القسم رئيسة المحكمة الدستورية في البلاد​​​.

وقال زيلينسكي في كلمة القسم التي ألقاها خلال مراسم تنصيبه: "أتعهد بالدفاع عن سيادة واستقلال أوكرانيا ورعاية رفاهية الوطن ورفاهية الشعب الأوكراني والدفاع عن حقوق وحريات المواطنين ومراعاة الدستور والقوانين الأوكرانية وتنفيذ التزاماتي لصالح كل سكان أوكرانيا ورفع سمعة أوكرانيا في العالم".

واعترفت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا في 30 أبريل الماضي رسميا بفوز فلاديمير زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية في البلاد. وصوت له في الجولة الثانية من الانتخابات 73,22% من الناخبين، في حين حصل منافسه الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، على 24,45% من الأصوات.

المصدر: سبوتنيك+  نوفوستي

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