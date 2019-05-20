مقتل 29 سجينا داعشيا و3 حراس في أحداث شغب بسجن في طاجيكستان

أسفرت أحداث شغب في سجن بطاجيكستان عن مقتل 29 سجينا مدانا بالانتماء لتنظيم "داعش"، فيما لقي 3 من حراس السجن مصرعهم.

وذكرت وكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين، نقلا عن وزير العدل الطاجيكي، منصورجون عمروف، أن سجناء يقضون عقوبتهم بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش"، كانوا مسلحين بالسكاكين وأدوات أخرى حادة، تمردوا وأقدموا على اختطاف 3 من حراس السجن وقتلهم، مطالبين بإطلاق سراحهم.

وأوضح الوزير أن 29 من السجناء لقوا مصرعهم أثناء الأحداث، بينهم 8 قُتلوا على أيدي زملائهم المسجونين.

ويقع هذا السجن على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه، ويضم نحو 1500 سجين.

المصدر: نوفوستي