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مقتل 5 سائحين أجانب في تحطم طائرة بهندوراس

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مقتل 5 سائحين أجانب في تحطم طائرة بهندوراس
Reuters
مكان تحطم الطائرة في جزيرة رواتان، هندوراس، 19 مايو 2019
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قالت سلطات هندوراس إن 5 سائحين أجانب لقوا مصرعهم، أمس السبت، بسقوط طائرة خاصة كانت تقلهم بعد فترة وجيزة من إقلاعها من جزيرة رواتان، قرب ساحل هندوراس المطل على المحيط الأطلسي.

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وقدم المسؤولون روايات متضاربة بشأن جنسيات الضحايا.

وأعلن متحدث باسم القوات المسلحة الهندوراسية أن 4 من القتلى من الولايات المتحدة، في حين لم يتم تحديد جنسية الخامس.

وكانت أجهزة الطوارئ المحلية قد أفادت في وقت سابق بأن القتلى 4 كنديين.

وكانت الطائرة من طراز "Piper PA-32-260" في طريقها إلى مدينة تروخيو الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من جزيرة رواتان.

المصدر: رويترز

 

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