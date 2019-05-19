مقتل 5 سائحين أجانب في تحطم طائرة بهندوراس
Reuters
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قالت سلطات هندوراس إن 5 سائحين أجانب لقوا مصرعهم، أمس السبت، بسقوط طائرة خاصة كانت تقلهم بعد فترة وجيزة من إقلاعها من جزيرة رواتان، قرب ساحل هندوراس المطل على المحيط الأطلسي.
وقدم المسؤولون روايات متضاربة بشأن جنسيات الضحايا.
وأعلن متحدث باسم القوات المسلحة الهندوراسية أن 4 من القتلى من الولايات المتحدة، في حين لم يتم تحديد جنسية الخامس.
وكانت أجهزة الطوارئ المحلية قد أفادت في وقت سابق بأن القتلى 4 كنديين.
وكانت الطائرة من طراز "Piper PA-32-260" في طريقها إلى مدينة تروخيو الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من جزيرة رواتان.
المصدر: رويترز
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