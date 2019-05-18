جددت إيران عدم جاهزيتها للتفاوض مع الولايات المتحدة بعد التوترات الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران بسبب برنامجها النووي.

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ونقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس، حسن روحاني، قوله، خلال لقاء مع مجموعة من المثقفين، اليوم السبت: "نحن أهل التفاوض والمنطق، ولدينا القوة في هذا الشأن، وقد وافق العالم بأسره على أن إيران قادرة على التفاوض والاتفاق مع القوى الست الكبرى.. لكن ادعاء الطرف الآخر بأنه يريد دفعنا إلى طاولة المفاوضات يعد واهيا. لسنا جاهزين لمثل هذه المفاوضات حتى لو وقفت كل قوى العالم أمامنا".

وأضاف روحاني: "لن نستسلم أمام أي نوع من الغطرسة والترهيب، ولا خوف لدينا من الحوار والتفاوض".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عمن وصفته بأنه "مسؤول رفيع المستوى" في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس، دونالد ترامب، منفتح لبدء الحوار مع القادة الإيرانيين، قائلا: "نجلس أمام الهاتف". لكنه ذكر أن الإدارة الأمريكية لم تر حتى الآن أي مؤشرات على أن طهران تستجيب لدعوة البيت الأبيض للتواصل.

ويوم الجمعة، اتهم ترامب، في تغريدتين على صفحته في تويتر، "وسائل الإعلام الكاذبة" بإضرار مصالح الولايات المتحدة عبر نشر أخبار مزيفة حول إيران، معتبرا أن طهران قد لا تفهم لهذا السبب ما الذي يحدث حقيقة.

المصدر: سبوتنيك + RT