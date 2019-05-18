ملك هولندا يفاجئ مهاجرين على مأدبة إفطار (صورة + فيديو)

فاجأ ملك هولندا فيليم ألكسندر، مساء يوم الخميس، مجموعة من المهاجرين المسلمين بحضوره مأدبة إفطار رمضانية معهم، في مركز اجتماعي بحي ترانسفال متعدد الثقافات في لاهاي.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بأنه لم يكن لدى الحاضرين في الإفطار أي علم مسبق بزيارة الملك، مشيرة إلى أن الإعداد للزيارة تم سرا، وأن الملك لم يرغب في أن يشعر السكان بالغرابة أو التنظيم الزائد.

ولم يقتصر الإفطار الرمضاني على المسلمين فحسب، إذ ضم سكانا من خلفيات دينية متنوعة، كما يعد التواصل بين السكان باختلاف عقائدهم بالمركز أمرا مميزا في رمضان، وفقا لموقع "هولندا تايمز".

وانضم الملك إلى أربع طاولات مختلفة خلال الإفطار، وتحدث مع السكان والعاملين في المركز حول الأنشطة في الحي.

Koning Willem-Alexander woont een iftar-ontmoeting bij voor buurtbewoners van de wijk Transvaal in buurthuis Mandelaplein. pic.twitter.com/pqEnJriguj — Jan Hofdijk (@JanHofdijk) 17 мая 2019 г.

De koning op verrassingsbezoek bij iftar in buurthuis in Den Haag. En aan het einde met zoveel mogelijk op de foto. #iftarpic.twitter.com/oevFuA0i5Z — Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) 16 мая 2019 г.

Meisje legt de koning uit wat de ramadan inhoudt. #iftarpic.twitter.com/jlMy63K2sc — Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) 16 мая 2019 г.

De buurtbewoners in Buurthuis Mandelaplein zijn verrast door het bezoek van de koning bij het verbreken van hun vasten. #iftarpic.twitter.com/zW657FMI8S — Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) 16 мая 2019 г.

المصدر: "هولندا تايمز"