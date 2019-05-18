 
مباشر

ملك هولندا يفاجئ مهاجرين على مأدبة إفطار (صورة + فيديو)

أخبار العالم

ملك هولندا يفاجئ مهاجرين على مأدبة إفطار (صورة + فيديو)
Reuters / Eva Plevier
ملك هولندا فيليم ألكسندر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lv8e

فاجأ ملك هولندا فيليم ألكسندر، مساء يوم الخميس، مجموعة من المهاجرين المسلمين بحضوره مأدبة إفطار رمضانية معهم، في مركز اجتماعي بحي ترانسفال متعدد الثقافات في لاهاي.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بأنه لم يكن لدى الحاضرين في الإفطار أي علم مسبق بزيارة الملك، مشيرة إلى أن الإعداد للزيارة تم سرا، وأن الملك لم يرغب في أن يشعر السكان بالغرابة أو التنظيم الزائد.

ولم يقتصر الإفطار الرمضاني على المسلمين فحسب، إذ ضم سكانا من خلفيات دينية متنوعة، كما يعد التواصل بين السكان باختلاف عقائدهم بالمركز أمرا مميزا في رمضان، وفقا لموقع "هولندا تايمز".

وانضم الملك إلى أربع طاولات مختلفة خلال الإفطار، وتحدث مع السكان والعاملين في المركز حول الأنشطة في الحي.

المصدر: "هولندا تايمز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عام على افتتاح أطول جسر في أوروبا.. ربط بين جزيرة القرم والوطن الأم روسيا ونشط السياحة