 
مباشر

بعد اتهامه بالتجسس للإمارات.. عائلة فلسطيني عثر عليه مشنوقا في السجن تتهم تركيا بـ"تعذيبه"

أخبار العالم

بعد اتهامه بالتجسس للإمارات.. عائلة فلسطيني عثر عليه مشنوقا في السجن تتهم تركيا بـ
AFP
نجلا زكي مبارك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lv1t

قالت عائلة فلسطيني تتهمه السلطات التركية بالتجسس لصالح الإمارات وعثر عليه مشنوقا في سجن تركي، إن جثته سلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية "بسبب التعذيب".

إقرأ المزيد
تركيا تكشف هوية ومهمة
تركيا تكشف هوية ومهمة "جاسوسين يعملان لصالح الإمارات" وتقرر حبسهما

وأوضح زين الدين مبارك أبو سبيتان شقيق الفلسطيني زكي مبارك الذي توفي قبل ثلاثة أسابيع في سجن بتركيا، اليوم الجمعة: "عندما تسلمنا جثة زكي الأسبوع الماضي نقلناها إلى مصر ووجدنا آثار التعذيب البشع".

وأضاف وجدناه: "مقطوع اللسان ولا توجد أعضاء داخلية في جسده"، وتابع: "طالبنا السلطات المصرية بفحص الحمض النووي وتشريح جديد للجثة التي تبدو عليها بشكل واضح آثار التعذيب وكدمات في الرأس وكسور في القدمين واليدين".

وقال شقيق زكي مبارك: "للأسف تسلمنا الجثمان في تابوت مغلق وكان متعفنا"، موضحا أن "الجثمان موجود منذ الاثنين في مستشفى فلسطين في القاهرة وسنقوم بنقله إلى غزة لدفنه".

ويشتبه المحققون الأتراك بأن زكي الذي أوقف في اسطنبول مع شخص آخر في أبريل الماضي كان يقوم "بتجسس سياسي وعسكري" و"تجسس دولي".

وكانت النيابة العامة في اسطنبول ذكرت أنه عثر على المشتبه به الذي كان قد أوقف مع شخص آخر يوم الأحد، مشنوقا أمام باب الحمام في زنزانته الانفرادية في سجن سيليفري قرب اسطنبول.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أرنب وجرو وكرة.. تماثيل لفنان أمريكي تعدى سعر أحدها 91 مليون دولار!