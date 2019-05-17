بعد اتهامه بالتجسس للإمارات.. عائلة فلسطيني عثر عليه مشنوقا في السجن تتهم تركيا بـ"تعذيبه"

قالت عائلة فلسطيني تتهمه السلطات التركية بالتجسس لصالح الإمارات وعثر عليه مشنوقا في سجن تركي، إن جثته سلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية "بسبب التعذيب".

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وأوضح زين الدين مبارك أبو سبيتان شقيق الفلسطيني زكي مبارك الذي توفي قبل ثلاثة أسابيع في سجن بتركيا، اليوم الجمعة: "عندما تسلمنا جثة زكي الأسبوع الماضي نقلناها إلى مصر ووجدنا آثار التعذيب البشع".

وأضاف وجدناه: "مقطوع اللسان ولا توجد أعضاء داخلية في جسده"، وتابع: "طالبنا السلطات المصرية بفحص الحمض النووي وتشريح جديد للجثة التي تبدو عليها بشكل واضح آثار التعذيب وكدمات في الرأس وكسور في القدمين واليدين".

وقال شقيق زكي مبارك: "للأسف تسلمنا الجثمان في تابوت مغلق وكان متعفنا"، موضحا أن "الجثمان موجود منذ الاثنين في مستشفى فلسطين في القاهرة وسنقوم بنقله إلى غزة لدفنه".

ويشتبه المحققون الأتراك بأن زكي الذي أوقف في اسطنبول مع شخص آخر في أبريل الماضي كان يقوم "بتجسس سياسي وعسكري" و"تجسس دولي".

وكانت النيابة العامة في اسطنبول ذكرت أنه عثر على المشتبه به الذي كان قد أوقف مع شخص آخر يوم الأحد، مشنوقا أمام باب الحمام في زنزانته الانفرادية في سجن سيليفري قرب اسطنبول.

المصدر: أ ف ب