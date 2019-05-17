وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين يعلن على الهواء استقالته من منصبه

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، بافيل كليمكين، قراره الاستقالة من منصبه، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مؤكدا عزمه الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال كليمكين في تسجيل فيديو نشره على صفحته في فيسبوك، اليوم الجمعة: "كما وعدت، كتبت الطلب باستقالتي، ويوم الاثنين المقبل، أي في يوم مراسم التنصيب، سأتقدم به إلى كل من البرلمان والرئيس الأوكراني الجديد".

وأضاف: "أرى أنها خطوة صحيحة من ناحية إنسانية، وهي صحيحة من وجهة نظر الثقافة السياسية العادية، لأننا بحاجة إليها".

كما أكد كليمكين قراره الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، قائلا: "إنني أفهم ما يريده الأوكرانيون، وأفهم أيضا ما الذي ينتظر العالم منا. لديّ أفكار مختلفة كثيرة وأنا آمل في تحقيقها، ولهذا السبب أسير إلى الأمام.. أسير إلى السياسة وإلى البرلمان مع فريق أتقاسم معه المبادئ ورؤية نهجنا المستقبلي".

ويوم الاثنين، سيؤدي الرئيس الأوكراني المنتخب، فلاديمير زيلينسكي، اليمين الدستورية أمام النواب. ووفقا لدستور البلاد، يطرح رئيس الدولة مرشحيه لمنصبي وزيري الخارجية والدفاع أمام البرلمان للمصادقة.

وكان كليمكين أعلن سابقا عزمه على الاستقالة من منصبه فور تنصيب الرئيس الجديد، من أجل إعطائه إمكانية لتعيين وزير خارجية جديد.

المصدر: وكالات