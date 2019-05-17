ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من اليوم الجمعة نظام التعامل التجاري التفضيلي مع تركيا، واستبعدها بذلك من قائمة الدول النامية المستفيدة من هذا البرنامج الخاص بالاستيراد.

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وقال الرئيس الأمريكي في بيان صادر عن المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "توصلت إلى استنتاج مفاده أنه من المستحسن، بالنظر إلى مستوى التنمية الاقتصادية في تركيا، إلغاء صفة تركيا باعتبارها دولة نامية مستفيدة من هذا البرنامج، اعتبارا من 17 مايو 2019"، ووفق ذلك توقف واشنطن تعاملها التجاري التفضيلي الخاص مع أنقرة.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أخطر الكونغرس والسلطات التركية بقراره مسبقا في 4 مارس الماضي.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنها تعيد النظر في مشاركة تركيا في برنامج تفضيلات الاستيراد، وذلك لأنها تشعر بالقلق حيال امتثال أنقرة لمعايير استحقاقها، علاوة على أن تركيا فرضت رسوما إضافية بقيمة 1.78 مليار دولار على استيراد البضائع من الولايات المتحدة.

المصدر: تاس