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مقتل 10 أشخاص جراء انهيار مركز لبيع سيارات "مرسيديس-بنز" في الصين

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مقتل 10 أشخاص جراء انهيار مركز لبيع سيارات
Reuters Aly Song
مكان انهيار المبنى في شنغهاي، الصين، 16 مايو 2019
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أفادت القناة التلفزيونية المركزية الصينية، بأن حصيلة ضحايا انهيار المبنى الذي وقع أمس الخميس في مدينة شنغهاي، ارتفعت إلى 10 قتلى.

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وقالت القناة: "حتى الساعة 01:45 من اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 25 شخصا من تحت الأنقاض. ولقي 10 أشخاص منهم مصرعهم فيما بعد، رغم جهود الأطباء".

وأضافت أن السلطات الصينية تجري تحقيقا في ملابسات الحادث.

وكانت وسائل إعلام صينية أعلنت سابقا عن مصرع 7 أشخاص جراء الحادث.

ووقع انهيار المبنى، أمس الخميس، في معرض بيع "Mercedes-Benz". وكانت تجري في هذا المركز أعمال الترميم. وتبلغ مساحة مكان الحادث نحو 1000 متر مربع، فيما تصل المساحة الإجمالية للمبنى 3 آلاف متر مربع. ووجد نحو 20 عاملا انفسهم تحت الأنقاض جراء الانهيار.

المصدر: نوفوستي

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