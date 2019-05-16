ماي توافق على جدول زمني لرحيلها بعد محاولة رابعة في البرلمان لإقرار "بريكست"

قال رئيس لجنة حزب المحافظين في البرلمان البريطاني، يوم الخميس، إن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، ستحدد جدولا زمنيا لرحيلها عن منصبها، في أوائل يونيو.

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وبعد أحدث محاولة لطرح اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي على البرلمان للتصديق عليه، وعدت ماي بالتنحي بعد موافقة النواب على اتفاق الانسحاب من التكتل، لكنها تعرضت لضغوط متزايدة من كثيرين من حزبها لتحديد موعد واضح لاستقالتها، حتى في حالة رفض البرلمان للاتفاق للمرة الرابعة.

وقالت الحكومة إن النواب سيناقشون ويصوتون على التشريع المطلوب لتفعيل اتفاق الخروج في الأسبوع الذي يبدأ في الثالث من يونيو المقبل.

وأفاد رئيس لجنة 1922 في البرلمان، غراهام برادي، في بيان، بعد اجتماع عقده مع ماي قائلا: "اتفقنا أننا سنلتقي بعد القراءة الثانية للتشريع للاتفاق على جدول زمني لانتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين".

ونجت ماي من اقتراع بحجب الثقة في ديسمبر 2018، ووفقا لقواعد الحزب الحالية، لا يمكن إعادة الكرّة قبل مرور عام، ويسعى البعض في اللجنة لتغيير تلك القواعد لمحاولة إجبارها على التنحي قبل ذلك.

المصدر: رويترز