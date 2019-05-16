الشرطة الأمريكية تقتحم سفارة فنزويلا لدى واشنطن

اقتحمت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، السفارة الفنزويلية في واشنطن لاعتقال ناشطين مؤيدين لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، حاولوا منع السلطات من السيطرة على المبنى.

وقالت الناشطة من منظمة "CODEPINK" الحقوقية والمشاركة في حملة حماية المبنى، مدية بنيامين، عبر موقع "تويتر": "الشرطة تقتحم السفارة لاعتقال مجموعة حماية السفارة".

وأضافت بنيامين أن "الشرطة ألقت القبض على الأشخاص الـ 4 الباقين في سفارة فنزويلا كجزء من مجموعة حماية السفارة"، معتبرة أن هذا الإجراء "انتهاك مطلق لاتفاقية فيينا وأمر مخجل".

BREAKING NEWS: Police arrested the 4 people remaining in the Venezuela Embassy as part of the #EmbassyProtectionCollective. Total violation of Vienna Conventions. Shameful!!! — Medea Benjamin (@medeabenjamin) 16 мая 2019 г.

وأكدت الناشطة الأخرى من المنظمة نفسها، أرييل غولد، اقتحام السفارة، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي واعتقال الناشطين بصورة غير شرعية.

Press is out the back, so they're probably expecting them to come out the rear entrance pic.twitter.com/FfzTQjXn14 — Michele Banks (@artologica) 16 мая 2019 г.

وأقامت مجموعة من النشطاء الحقوقيين الأمريكيين داخل السفارة، منذ 24 أبريل، بدعوة من الدبلوماسيين الفنزويليين لمنع الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية من السيطرة على المبنى.

وأجبر الدبلوماسيون الفنزويليون على مغادرة السفارة، الواقعة في منطقة جورج تاون الراقية بواشنطن، في أواخر أبريل، بطلب من الخارجية الأمريكية التي أكدت لهم أن الولايات المتحدة لا تعترف بمادورو رئيسا لفنزويلا.

وعلى خلفية بدء "حملة حماية السفارة"، أوقفت السلطات الأمريكية إمداد المياه والكهرباء إلى المبنى، فيما "شكر" الرئيس الفنزويلي الناشطين الأمريكيين، معربا عن "إعجابه العميق" بحمايتهم المقر الدبلوماسي.

المصدر: RT + وكالات