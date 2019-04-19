تقرير تركي: 3 دول بالناتو تمتلك نسخا أقدم عن صواريخ "إس-400" الروسية ولا ينصب اللوم إلا علينا!

قال تقرير لوكالة أنباء الأناضول إن الولايات المتحدة تغض الطرف على امتلاك 3 دول في حلف الناتو صواريخ "إس-300" الروسية، وتنتقد تركيا فقط على صفقة شراء منظومة "إس-400".

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وأوضحت الوكالة التركية أن 3 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي(الناتو) تمتلك منظومة صواريخ "إس-300"، وهي اليونان وبلغاريا وسلوفاكيا.

ولفتت "الأناضول" إلى أن منظومة صواريخ "إس-300" كانت أنتجت في عهد الاتحاد السوفيتي عام 1978، وهي النسخة الأقدم لـ"إس-400" التي تعتزم تركيا شراءها.

وبشأن اليونان، ذكرت الوكالة أن أثينا اشترت المنظومة الصاروخية "إس-300" بعد أن رغب الشطر اليوناني من قبرص بشراء هذا النوع من السلاح عام 1998، واستلمتها بدلا عنه، نتيجة اعتراض أنقرة الشديد على نصبها في الجانب القبرصي اليوناني من الجزيرة، حسب وصف المصدر.

وقال التقرير إن اليونان استلمت 4 بطاريات من منظومة صواريخ "إس-300"، و16 منصة إطلاق صاروخي، و80 صاروخا، مضيفة أن السلطات اليونانية وضعتها في مستودع بجزيرة كريت، معللة ذلك بعدم درايتها بكيفية استخدامها.

ورغم إعلان اليونان آنذاك أنها لن تخرج المنظومة من مستودعاتها، لمنع اندلاع أزمة بين "الناتو" وواشنطن، إلا أنها قررت لاحقا دمج المنظومة في نظامها الجوي الدفاعي.

وتابعت قائلة إن القوات الجوية اليونانية أجرت اختبارات على هذه المنظومة الصاروخية في قواعد "الناتو" في كريت، وذلك أثناء تدريبات "الصقر الأبيض"، من دون مواجهة أي اعتراض من قبل "الناتو".

وأفاد التقرير كذلك بأن بلغاريا، الدولة العضو في حلف الناتو، تمتلك وحدتين من منظومة صواريخ "إس-300"، تضم كل منهما 5 قاذفات صاروخية.

أما سلوفاكيا الدولة الثالثة العضو في الناتو، فتقول الوكالة إنها ورثت بطارية صواريخ "إس-300" مع 48 صاروخا، من تشيكوسلوفاكيا السابقة بعد انفصالهما إلى دولتين.

ونقلت "الأناضول" عن حلف "الناتو" أن منظومة صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات وللصواريخ الباليستية المتوسطة وقصيرة المدى هي "إحدى أكثر الأنظمة الدفاعية الجوية متوسطة المدى فعالية في العالم".

وسجل التقرير التركي أيضا أن منظومة "إس-400" الأحدث والتي تعاقدت أنقرة مع موسكو لشرائها، هي "من أفضل الأنظمة الدفاعية الجوية في العالم؛ إذ صممت للقضاء على الطائرات الحربية، أجهزة الرادار، الطائرات الاستطلاعية، الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية، الصواريخ الباليستية متوسطة المدى وبقية الوسائل الجوية المتطورة".

كما لفتت وكالة الأناضول إلى أن مسؤولين أمريكيين يلوحون "باحتمال فرض عقوبات على تركيا في حال أتمت شراء إس-400، وهو ما انتقدته أنقرة بشدة في أكثر من مناسبة".

المصدر: الأناضول