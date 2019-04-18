مقتل 14 شخصا بعد اختطاف مسلحين لحافلة جنوب غربي باكستان

أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن مسلحين قتلوا 14 شخصا بعد اختطاف حافلة ركاب جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 4 قنوات تلفزيونية محلية أن حافلة ركاب كانت في طريقها من مدينة كاراتشي إلى مدينة كوادر، اختفت صباح الخميس من الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدينتين.

وأضافت أن الناجين قالوا للشرطة إن الخاطفين المسلحين قتلوا عددا من الركاب بعد تحديد هوياتهم ثم رموا جثثهم.

ولا يزال سبب القتل غامضا حتى الآن.

وتتواجد في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان جماعات من الانفصاليين والإسلاميين. وتستهدف الهجمات التي ينظمها الانفصاليون أشخاصا من القوميات الأخرى، فيما تستهدف أعمال المتطرفين الإسلاميين الأقلية الشيعية المسلمة.

المصدر: رويرتز