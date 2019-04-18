عرض عسكري ضخم في إيران بمناسبة يوم الجيش

بدأت قوات الجیش الإیراني كافة استعراضا عسكریا مهیبا اليوم الخميس بجنوب العاصمة طهران بمناسبة یوم الجیش، وسط حضور الرئيس حسن روحاني وعدد من كبار قادة الجيش والحرس الثوري.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مراسم الاستعراض العسكري إن تصنيف واشنطن للحرس الثوري كمنظمة إرهابية أمر مهين ويثير الاشمئزاز، مؤكدا أن بلاده لن تستخدم قواتها ضد الدول الإقليمية وإنما ضد الغزاة والصهاينة.

وأضاف روحاني، "الحرس الثوري تمكن من إحباط المخططات الأمريكية المشؤومة في المنطقة".

وبالإضافة إلى الرئيس روحاني حضر مراسم الاستعراض رئیس هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وكبار القادة العسكریین من الجیش والحرس الثوري وقوات الشرطة.

وتشارك في الاستعراض لأول مرة الطائرتان المقاتلتان من صنع إيراني "كوثر" و"صاعقة"، وستقومان بعروض جوية لتظهران كفاءتهما وتقنیاتهما العالیة.



وتقام استعراضات عسكریة مماثلة بمدن أخرى بالتزامن مع الاستعراض الجاري في طهران.

وتحتفل إیران كل عام، بیوم الجیش باستعراض عسكري، تشارك فيه وحدات الجیش المختلفة والأسلحة ومنظومات الصواریخ، قصیرة ومتوسطة وبعیدة المدى، وكذلك المقاتلات والهليكوبترات الحربية.

المصدر:وكالات